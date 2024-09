Stand: 11.09.2024 09:10 Uhr Stiftung Naturschutz ruft zu Vorsicht beim Pilzsammeln auf

Die Pilzsaison läuft aktuell auf Hochtouren in Südholstein. Die Stiftung Naturschutz ruft beim selbstständigen Sammeln aber dazu auf, nur bekannte Sorten, die leicht zu erkennen sind, mitzunehmen. Die Stiftung bietet zudem Pilzbestimmungstouren an. Bei einer der vergangenen Touren seien 87 verschiedene Pilzarten gefunden worden, von denen aber nur zwei essbar waren. Die nächste Tour dieser Art findet am 27. September im Hasenmoor (Kreis Segeberg) statt. Zusätzlich gebe es Pilz-Sachverständige in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Bad Segeberg. Auch sie können im Zweifel unterstützen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Warenkunde