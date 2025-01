Stand: 03.01.2025 15:52 Uhr Sternsinger sammeln Spenden in Ratzeburg und Lübeck

Kinder und Jugendliche, verkleidet als Heilige Drei Könige, ziehen in diesen Tagen von Tür zu Tür, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Das Motto in diesem Jahr lautet "Erhebt eure Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte". Am Sonntag ziehen die Sternsinger durch Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Auch in Lübeck sind bereits einige Gruppen am Wochenende unterwegs. Im Rathaus sind sie laut Stadtsprecherin erst kommenden Freitag um 16 Uhr. Die Kinder und Jugendlichen machen in diesem Jahr deutlich, wie wichtig es weltweit für Mädchen und Jungen ist, dass ihre Kinderrechte gewahrt werden, heißt es vom Erzbistum Hamburg. Das gespendete Geld geht an Projekte für Kinder in Not.

