Stand: 10.07.2024 16:02 Uhr "Steppenwolf"-Bassist besucht Heimatstadt Plön

Der Bassist der Band "Steppenwolf", Nick St. Nicholas, hat am Dienstag das erste Mal nach vielen Jahren wieder seine Heimatstadt Plön (Kreis Plön) besucht. Grund dafür ist die Dokumentation "Born to be wild - The Story of Steppenwolf", die derzeit in vielen Kinos läuft. Neben der Vorstellung des Films hat der Musiker, der mit bürgerlichen Namen Karl Kassbaum heißt, auch sein Elternhaus besucht.

In der Dokumentation geht es um die großen Erfolge von "Steppenwolf", wie die Band im Laufe der Zeit zerfällt und um den schleswig-holsteinischen Geburtsort von Nick St. Nicholas.

