25-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Stand: 01.04.2025 14:39 Uhr Ein 25-Jähriger hat versucht, in seinem Auto einer Polizeikontrolle in Itzehoe zu entkommen. Ein Dorf weiter prallte er mit dem Gegenverkehr zusammen. Der Wagen war weder versichert noch angemeldet.

Eine Verkehrskontrolle in Itzehoe (Kreis Steinburg) am Dienstagmorgen ist zu einer Verfolgungsjagd ausgeartet. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben einen Alfa-Romeo-Fahrer kontrollieren. Er drückte daraufhin auf das Gaspedal und wollte fliehen. Der 25-jährige Itzehoer schaffte es allerdings nur bis Heiligenstedten. In dem kleinen Ort stieß er laut Polizei mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs und der BMW-Fahrer verletzten sich durch den Zusammenstoß.

Betäubungsmittel im Auto gefunden

Die Polizei vermutet, dass der Fluchtfahrer unter berauschenden Mitteln stand. Außerdem haben die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln im Alfa Romeo gefunden. An dem Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Das Auto sei weder versichert noch angemeldet gewesen. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Den Fluchtfahrer erwarten nun Verfahren wegen vieler verkehrsrechtlicher Verstöße, zum Beispiel der Gefährdung des Straßenverkehrs.

