Stand: 13.08.2024 08:23 Uhr Steht die Küstenfischerei vor dem Aus?

Ein breites Bündnis aus Kommunen, Tourismus und Wirtschaft in Niedersachsen und Schleswig-Holstein befürchtet das Aus für die Küstenfischerei an der Nordsee. Grund dafür sind Pläne der EU: Netze, die den Meeresgrund berühren dürfen, sollen demnach bis spätestens 2030 nicht mehr in Schutzgebieten benutzt werden. Mit dem "Zukunftspakt Küstenfischerei 2050" fordert das Bündnis, die Küstenfischerei nachhaltig zu sichern. Um das möglich zu machen, schlägt der Zukunftspakt unter anderem vor, die Fangzeiten einerseits zu beschränken, sich aber gleichzeitig mit alternativen Fangtechniken auseinandersetzen. Der Pakt soll am Dienstag in Cuxhaven unterschrieben werden.

