Stand: 11.11.2024 16:26 Uhr Start der fünften Jahreszeit in Marne

Etwa 60 Närrinnen und Narren haben sich am Montag vor dem Rathaus in Marne (Kreis Dithmarschen) versammelt - zum traditionellen Sturm auf das Rathaus pünktlich um 15.11 Uhr mit dem typischen Karnevalsgruß "Marn hol fast!". Danach gab es eine kleine musikalische Darbietung und einen Begrüßungsschluck vom Bürgermeister. Etwa 40 Schaulustige beobachteten den Start in die diesjährige Karnevalssaison in der Karnevalshochburg. Es ist die letzte unter dem amtierenden Präsidenten der Marner Karnevalsgesellschaft Heiko Claußen. Nach 18 Jahren wird er am Aschermittwoch im März sein Amt in andere Hände übergeben.

Prinzenpaare wurden am Sonntag bereits präsentiert

An der Spitze des Karnevals steht dieses Jahr eine Familie: Die Eltern Tim und Yvonne Jäger bilden das große und die Kinder Morten und Mailin das kleine Prinzenpaar. Die Familie hatte sich gemeinsam beworben und erst am Samstagabend von ihrem Glück erfahren.

VIDEO: Prinzenpaare in der Karnevalshochburg Marne vorgestellt (2 Min)

Familie als Prinzenpaar hat praktische Vorteile

Für Heiko Claußen, dem Präsidenten der Marner Karnevalsgesellschaft, hat das auch ganz praktische Vorteile, weil eine Familie sowieso immer zusammen unterwegs sei. Da müsse ein Pärchen, dessen Kinder sich nicht im Karneval engagieren, keinen Babysitter haben für die ganzen Veranstaltungen, die sie besuchen müssten, freut sich Heiko Claußen. Die Amtszeit der Familie Jäger wird länger dauern als üblich - Aschermittwoch ist diesmal erst im März.

