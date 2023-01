Städtisches Krankenhaus Kiel will Imland Kliniken übernehmen Stand: 20.01.2023 15:05 Uhr Die Stadt Kiel hat dem Kreis Rendsburg-Eckernförde vorgeschlagen, dass die Kliniken der beiden Kommunen zusammengehen: das Städtische Krankenhaus Kiel und die Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde.

Die insolventen Imland Kliniken und das Städtische Krankenhaus Kiel sollen sich nach dem Willen der Stadt Kiel zusammenschließen. Aktuell suchen die kommunal geführten Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde zusammen mit einem Insolvenzverwalter nach Käufern.

Imland schließt auch eine Privatisierung nicht aus. Das will Kiels Gesundheits- und Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) allerdings verhindern. Er setzt sich dafür ein, dass die Klinken möglichst in kommunaler Hand bleiben. Daher hat er hat er den Mitgliedern der Kieler Ratsversammlung in einem Schreiben einen Vorschlag gemacht: Die Imlandkliniken sollen mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel zusammengelegt werden.

Kliniken in Kiel, Rendsburg und Eckernförde sollen gestärkt werden

So schaffe man Synergien, so Stöcken. Die Standorte Kiel, Rendsburg und Eckernförde sollen damit für die Zukunft gestärkt werden. Schon heute arbeiten die Krankenhäuser mit vier weiteren Kliniken im sogenannten 6K-Klinikverbund Schleswig-Holstein zusammen, der sich die Verbesserung der standortnahen medizinischen Versorgung zum Ziel gesetzt hat. Damit die Häuser auch langfristig überleben können, gehe an einer noch stärkeren Zusammenarbeit kein Weg vorbei, meint Stöcken. Aktuell ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde alleinige Gesellschafter der Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde, die insolvent sind.

Kreistag will Idee weiter verfolgen

Landrat Rolf-Oliver Schwemer (parteilos) wollte sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein zu dem Angebot nicht äußern. CDU-Politiker Thorsten Schulz, Vorsitzender des Hauptausschusses im Kreistags Rendsburg-Eckernförde sagte: "Es ist ein Signal und alles weitere muss man jetzt mal abwarten. Wie sich das in der Ausgestaltung fortentwickeln könnte, in den weiteren Gesprächen." Er könne sich vorstellen, dass es dazu führen können, dass die Krankenhäuser in kommunaler Hand blieben. Der Hauptausschuss des Kreistags stimmte Donnerstagabend bereits dafür, die Pläne weiter zu verfolgen, so Schulz.

Vor allem SPD und Grüne wollen erreichen, dass die Imland Kliniken in kommunaler Hand bleiben und nicht privatisiert werden.

