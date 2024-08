Stand: 02.08.2024 16:35 Uhr Stadt Kiel und WSA uneinig: Wird die "Adler 1" durch größere Fähre ersetzt?

Zwischen der Stadt Kiel und dem zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) herrscht Uneinigkeit über die Größe einer neuen Fähre zwischen Kiel-Holtenau und der Wik über den Nord-Ostsee-Kanal. Seit 40 Jahren fährt dort bereits die "Adler 1". Die Stadt Kiel möchte eine größere Fähre und würde sich nach eigenen Angaben auch an den Kosten beteiligen.

Doch die Querung des Kanals ist Sache des WSA. Und das möchte keine größere Kanalfähre ausschreiben, denn die Verbindung sei nur für die Menschen gedacht, die in der Nähe der Anleger wohnen, so das Amt. Alle anderen könnten die nahegelegene Holtenauer Hochbrücke nutzen. So sieht es eine Regelung aus dem Jahr 1912 vor. Die Stadt Kiel und das WSA wollen in den kommenden Wochen über eine neue Fähre sprechen.

