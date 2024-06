Stand: 26.06.2024 11:40 Uhr Stadt Flensburg fördert Schwimmkurse

Die Stadt Flensburg fördert in den Sommerferien wieder Schwimmkurse für rund 500 Kinder. Das teilt das Rathaus mit. Die kostenlosen Kurse können Eltern beim Campusbad für ihre Kinder buchen. "Gerade in unserer Fördestadt Flensburg ist es wichtig, dass unsere Kinder rechtzeitig schwimmen lernen. Das gehört zum Leben am Wasser dazu und das möchten wir mit dem Angebot des Ferienschwimmens fördern", so Ellen Kittel, Fachbereichsleiterin für Bildung, Sport und Kultur. Das Freibad Weiche bleibt dagegen in diesem Jahr geschlossen. Für die Schwimmkurse im Campusbad stellt die Stadt nach eigenen Angaben rund 12.000 Euro bereit.

