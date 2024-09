Stand: 27.09.2024 15:48 Uhr Stadion des 1. FC Phönix Lübeck kann saniert werden

Die Lübecker Bürgerschaft hat in der Haushaltssitzung am Donnerstag 500.000 Euro für das Stadion des 1. FC Phönix Lübeck frei gemacht. "Wir sind überglücklich, dass es nun Aussicht auf Verbesserung gibt", heißt es vom Verein. Platz, Tribüne, Umkleidekabinen und sanitäre Anlagen an der Travemünder Allee sind schon lange sanierungsbedürftig, die Fußballer müssen deshalb aktuell auf den Buniamshof ausweichen. Jetzt hofft der Regionalligist, dass er schon bald wieder Heimspiele auf seinem "Phönixer" austragen kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck