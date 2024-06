Stand: 06.06.2024 16:25 Uhr St. Peter-Ording in der Endrunde zum Fairtrade-Award

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) steht in der Endrunde um die so genannten Fairtrade-Awards. Diese werden am Donnerstagabend in Berlin verliehen. Mit dem Preis werden Bewerber ausgezeichnet, die sich für globale Handelsgerechtigkeit und Klimafairness einsetzen. St. Peter-Ording ist in der Kategorie "Zivilgesellschaft" an den Start gegangen und unter die letzten drei gekommen. Die Gemeinde ist seit 2022 offiziell Fairtrade-Town und will erreichen, dass der faire Handel im Ort zur Normalität wird.

