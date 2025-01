Stand: 23.01.2025 08:59 Uhr Spundwand am Tiessenkai in Kiel-Holtenau bröckelt

Der Tiessenkai in Kiel-Holtenau ist beschädigt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA) mit. Konkret hat die Spundwand demnach einige Löcher durch Rost bekommen, wodurch Baumaterial ausläuft. Da bereits Teile abgesackt sind, ist der hintere Bereich in Richtung Holtenauer Leuchtturm laut WSA teilweise für Fußgänger gesperrt worden. In welchem Umfang die Kaikante saniert werden muss, steht noch nicht fest. In den wärmeren Monaten wird der Tiessenkai hauptsächlich von Traditionsseglern genutzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel