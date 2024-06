Stand: 18.06.2024 09:44 Uhr Sport im Park: Fit werden in Kiel

Eine Mischung aus Kraft-, Ausdauer- und Entspannungstraining an der frischen Luft bietet der Kieler Turnerbund (TB) sowohl im Pastor-Husfeldt-Park als auch auf der Reventlouwiese an. Das kostenlose Angebot "Sport im Park" findet immer immer montags und dienstags unter professioneller Anleitung statt. Das Projekt zählt zu einer Initiative des Landessportverbands Schleswig-Holstein (LSV). Der Verband möchte niedrigschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum unterstützen.

Auch in anderen Regionen im Land gibt es Angebote: In Lübeck und Heide (Kreis Dithmarschen) unter anderem den Kurs "Lauftreff und Sportwandern" und in Norderstedt (Kreis Segeberg) zum Beispiel "Rehabilitätssport für Herzerkrankungen". Einen Überblick mit allen Terminen und Orten gibt es auf der Homepage des Landessportverbands Schleswig-Holstein.

