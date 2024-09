Stand: 23.09.2024 15:26 Uhr Sperrungen an A1-Anschlussstellen Bad Schwartau und Sereetz

An den A1-Anschlussstellen Bad Schwartau und Sereetz im Kreis Ostholstein werden nächste Woche die Auffahrten wegen Asphaltarbeiten gesperrt. Die Zufahrt Richtung Norden an der Anschlussstelle Bad Schwartau wird am 24. und 25. September 2024 erneuert. Umleitungen führen über die Anschlussstellen Lübeck-Zentrum, Sereetz und Lübeck-Dänischburg. Die Zufahrt an der Anschlussstelle Sereetz wird am 26. und 27. September saniert, mit einer Umleitung zur Anschlussstelle Ratekau. Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der A1 ein- bzw. zweispurig mit reduzierter Geschwindigkeit an den Baustellen vorbeigeführt.

