Stand: 10.07.2024 19:24 Uhr Spatenstich für neues Wohnungsprojekt in Bad Segeberg

Für ein neues Wohnungsprojekt in Bad Segeberg wurde am Mittwoch Spatenstich gefeiert. Dort sollen mehr als 100 Sozialwohnungen entstehen. Laut Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) wurden viele baufällige Wohnungen abgerissen, die Bewohnerinnen und Bewohner leben seitdem in Übergangswohnungen.

Förderung macht günstige Mieten möglich

"Natürlich ist es den Menschen wichtig, wieder in ihre Südstadt zu kommen, in der sie viele Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte gelebt haben", sagt Köppen.

Durch eine Förderung des Landes in Höhe von insgesamt sieben Millionen Euro kann die Hälfte der Neubauten für 6,50 Euro bis 8,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden, so das Innenministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 16:30 Uhr