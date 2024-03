Stand: 04.03.2024 16:35 Uhr Sozialverbände in SH fordern weniger Bürokratie

Die Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische in Schleswig-Holstein fordern ein neues Miteinander in der Sozialpolitik. Es gebe zu viel Bürokratie und zu viele befristete Projekte für Daueraufgaben, sagt Michael Saitner vom Paritätischen. Viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch Nutzerinnen und Nutzer seien frustriert. Jetzt wolle man gemeinsam nach vorne blicken und beschreiben, wie es besser gehen kann. Am 22. Mai ist eine Großdemo in Kiel geplant. Die Forderungen stehen unter der Überschrift: "Zusammen für soziale Gerechtigkeit: Wir brauchen einen Masterplan." Das Sozialministerium wollte sich auf Anfrage von NDR Schleswig Holstein am Montag nicht zu dem Thema äußern und verweist auf einen Termin am Dienstag.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2024 | 16:30 Uhr