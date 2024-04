Stand: 18.04.2024 17:01 Uhr Sozialministerin Touré besucht Kita in Kaltenkirchen

Die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat am Donnerstag die DRK-Kita "Zeisigring" in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) besucht. Die Ministerin will sich ein Bild von den Bedürfnissen der Kindertagesstätten im Land machen, denn eine Studie des Landes hat ergeben, dass Geld und Personal fehlen. In Kaltenkirchen haben die Kita-Leitung, Eltern und auch Stadtvertreter Sorgen geäußert. Für Bürgermeister Stefan Bohlen (parteilos) geht der Prozess nicht schnell genug: "Ich sehe den Zeitdruck und die Unsicherheit bei den Trägern und bei den Mitarbeitenden." Laut Sozialministerium will der Landtag im September über ein Kita-Reformgesetz beraten.

