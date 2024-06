Simulation soll einen Logistikzentrum-Bau in Ellerau stoppen Stand: 26.06.2024 16:28 Uhr Mit Hilfe einer Simulation möchte die Stadt Quickborn nachweisen, dass der Bau eines großen Logistikzentrums in Ellerau die Verkehrssicherheit für Anwohnende gefährdet - und ihn so vor Gericht stoppen.

Am Mittwoch haben Ingenieure Ergebnisse einer mikroskopischen Verkehrsfluss-Simulation in Ellerau (Kreis Segeberg) vorgestellt. Hintergrund: Das US-Unternehmen Hillwood will in Ellerau bis Ende 2025 Lagerhallen und Verwaltungsgebäude so groß wie 14 Fußballfelder bauen. Politiker und Anwohner aus der Nachbarstadt Quickborn befürchten allerdings, dass so der Lkw-Verkehr durch ihre Kommune massiv zunehmen wird. Sie hatten deshalb Anfang des Jahres einen Eilantrag gegen die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gestellt. Der wurde jedoch abgelehnt.

Im Mai gab die Stadt dann eine Verkehrsfluss-Simulation in Auftrag, die Aufschluss darüber geben soll, was der Bau für den Verkehr in der Region bedeutet.

Simulation prognostiziert lange Staus um Quickborn und Ellerau

Ein Gutachter-Büro erstellte daraufhin eine Video-Simulation, wie sich der erwartete Verkehrszuwachs auf die Stadt auswirken wird. Grundlage der Simulation ist die Annahme der Stadt, dass täglich bis zu 1.600 zusätzliche Lkw vom und zum Lagerzentrum fahren werden. Unter Berücksichtung entsprechender Verkehrsdaten prognostizieren die Gutachter lange Staus im Umkreis des Lagers.

Der Fokus der Simulation lag dabei auf der Kreuzung in Höhe Tanneneck in der Nähe der A7. Dort treffen demnach Verkehrsteilnehmer auf der Straße mit Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg und den Schienen der AKN zusammen. Die Verkehrssicherheit in dem Bereich ist laut Gutachten gefährdet. Mit der Simulation sollen die Richter jetzt umgestimmt werden.

