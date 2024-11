Stand: 01.11.2024 15:42 Uhr Sieker Moors wird vermessen - und dann renaturiert

Das Sieker Moor im Kreis Stormarn soll vermessen werden. Hintergrund ist ein Projekt zur Renaturierung und Erhaltung des Moores. Der Kreis will unter anderem herausfinden wie der Wasserhaushalt des Moores funktioniert und herausfinden, welche Arten genau in dem Moor zu Hause sind. Die Vermessungen sollen bis Ende November 2025 dauern. Im Moor werden dafür mehrere Messstationen aufgestellt. Das Sieker Moor ist ein wichtiges Feuchtgebiet in der Region und - wie alle Moore - ein bedeutender CO₂-Speicher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn