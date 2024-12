Stand: 19.12.2024 16:09 Uhr Sicherheitslücke im Netzwerk des IQSH geschlossen

Der Chaos Computer Club hat eine Sicherheitslücke beim Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) entdeckt. Laut IQSH war zwar Einsicht, aber kein Zugriff auf E-Mail-Adressen möglich. Am Sonntag hatte der Computer Club auf das Problem hingewiesen - daraufhin wurde die Lücke umgehend geschlossen, heißt es weiter. Außerdem hat das Institut das zuständige unabhängige Landesdatenschutzzentrum informiert.

