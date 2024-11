Sensation im Stall: Kuh bringt Vierlinge in Schönkirchen zur Welt Stand: 22.11.2024 16:58 Uhr Eine Vierlingsgeburt hat Landwirt Christian Schlüter aus Schönkirchen bis dahin noch nicht erlebt. Doch alles verlief gut: Kälber und Kuh seien gesund.

"Das ist für uns eine absolute Sensation", sagt Christian Schlüter im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Auf seinem Milchviehhof in Schönkirchen (Kreis Plön) sei es die erste Geburt von Vierlingen gewesen. Auch generell ist so eine Mehrlingsgeburt ein sehr seltenes Ereignis - seine Berufskollegen hätten so etwas ebenfalls noch nicht erlebt, sagt er. Normalerweise würden seine Kühe ein Kalb bekommen, maximal zwei, aber selbst eine Zwillingsgeburt passiere auf Schlüters Hof selten.

"Lang' nochmal rein!"

Dass die Kuh "Astrologin" vier Kälber bekommt, sei für Schlüter somit bis zuletzt eine Überraschung gewesen. Zwar haben er und seine Kollegen schon mit Zwillingen gerechnet, weil die Kuh so früh dran war, aber nicht in dem Ausmaß. "Lang' nochmal rein!", sagte sein Kollege zu ihm, nachdem er bereits die zwei ersten Kälber herauszog. Beim Kontrollgriff bemerkte er dann noch ein Kalb - und nochmal eins. Ein wenig fassungslos sei er gewesen.

AUDIO: Vierlinge geboren: Landwirt freut sich über Kälber-Nachwuchs (2 Min) Vierlinge geboren: Landwirt freut sich über Kälber-Nachwuchs (2 Min)

Landwirt Schlüter leistete nur "leichte Geburtsthilfe"

Edward, Eugene, Eileen und Elizabeth - so heißen die vier Kälber. Sie seien bei der Geburt sehr klein gewesen, aber gesund, sagt Schlüter. Insgesamt hätte die Geburt nicht mal eine Stunde gedauert. Dafür sei die kleine Größe der Kälber ein Vorteil gewesen: "Die sind ja relativ leicht da rausgekommen." Er und sein Team hätten lediglich "leichte Geburtsthife" leisten müssen. Die Kuh habe das "sehr gut gemacht und auch bis zum letzten Kalb mitgeholfen." Die zwei weiblichen Kälber wird Schlüter auf seinem Milchviehbetrieb großziehen, die beiden Jungs wird er abgeben.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 22.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Landwirtschaft