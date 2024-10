Stand: 28.10.2024 10:09 Uhr Segelsaison beendet: Verein plant Mole-Erhöhung nach Sturmflut

Der Segel-Sportverein Flensburg-Harrislee hat am Wochenende mehr als 30 Schiffe mit einem Kran an Land und ins Winterlager geholt. Trotz der schweren Sturmflut 2023 zieht der erste Vorsitzende, Lutz Kätow, eine positive Saisonbilanz, da der Hafen gut genutzt worden sei, auch von Gästen aus Dänemark. Ein zentrales Anliegen des Vereins ist die Instandsetzung der Mole, die durch die Sturmflut an Höhe verloren hat. Der Verein plant eine Erhöhung auf 2,5 Meter und strebt eine Unterstützung des Landes an. Sollte der Antrag abgelehnt werden, wird die Mole auf 1,75 Meter zurückgebaut, was Kosten von etwa 150.000 Euro mit sich bringt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg