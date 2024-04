Stand: 02.04.2024 10:28 Uhr Segeberger Chaussee: Bauarbeiten werden fortgesetzt

Die Arbeiten an der Segeberger Chaussee zwischen Wahlstedt und Fahrenkrug im Kreis Segeberg gehen weiter. Das schlechte Wetter hat dafür gesorgt, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Dafür wird die Straße voll gesperrt. In drei Wochen sollen die Arbeiten laut Kreis abgeschlossen sein. In diesem und im kommenden Jahr stehen in und um Wahlstedt noch weitere Straßensanierungen an - zum Beispiel die der Kreisstraße nach Wittenborn im Herbst.

