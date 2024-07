Stand: 10.07.2024 07:58 Uhr Seenotretter haben in Gelting eine Segelyacht abgschleppt

Vor dem Hafen in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Seenotretter am Dienstag eine Segelyacht abgeschleppt, auf der es zuvor gebrannt hatte. Auf der Yacht war nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zunächst der Motor ausgefallen, dann gab es eine Stichfllammme an Bord. Die beiden Passagiere aus Düsseldorf konnten das Feuer dann aber selbst löschen und wurden von den Seenotrettern sicher in den Hafen von Gelting geschleppt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

