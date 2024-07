Stand: 15.07.2024 10:25 Uhr Seehund an der Fischtreppe in Geesthacht entdeckt

Die Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonntagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. An der Straße "Haus am Wehr" an der sogenannten Fischtreppe gab es einen gefräßigen Besucher: Ein junger Seehund lag in unmittelbarer Ufernähe und verschlang einen Fisch. Der erst wenige Monate alte Seehund wurde von einem Seehundjäger eingefangen. Sein neues Zuhause auf Zeit ist nun die Seehundstation Friedrichskoog. Wenn er etwa 25 Kilogramm wiegt, kann er wieder in der Nordsee ausgesetzt werden.

