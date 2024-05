Stand: 25.05.2024 11:29 Uhr Seebrücken in der Lübecker Bucht: Probleme bei Neubauten

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) arbeiten Taucher daran, Löcher in drei Wasserkammern des havarierten Baukran-Pontons zu flicken. Danach soll der Ponton laut einer Gemeindesprecherin in die Waagerechte gebracht und abgeschleppt werden.

Auch die benachbarten Seebrücken-Neubauten in der Lübecker Bucht machen den Kurorten Probleme, vor allem aufgrund von Kostensteigerungen. Die Gründe seien Lieferschwierigkeiten bei Material, steigende Energiepreise und der Schaden durch die vergangenen Oststürme, sagt die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos). Ihre Gemeinde muss mittlerweile mit 37 Millionen Euro für die beiden neuen Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug rechnen - mehr als doppelt so viel wie geplant. Allerdings fördere das Land die für den Tourismus wichtigen Neubauten mit bis zu 90 Prozent. Weiter nördlich in Dahme hatte sich die Gemeinde vor zwei Jahren gegen einen Neubau entschieden. Stattdessen wurde die alte Seebrücke für rund 100.000 Euro saniert. Welche Schäden der losgerissene Ponton in Timmendorfer Strand an der Seebrücke verursacht hat, ist noch offen.

