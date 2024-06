Stand: 06.06.2024 12:35 Uhr Sechs Verletzte bei Busunfall in Timmendorfer Strand

Bei einem Busunfall in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Der vollbesetzte Bus war am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Poststraße/Wiesenweg mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch, vier Passagiere mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallstelle war bis zum Mittag gesperrt. Der Verkehr wurde über die B75 umgeleitet.

