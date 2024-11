Stand: 09.11.2024 14:03 Uhr Schwimmwettkampf der DLRG in Wedel

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Wedel (Kreis Pinneberg) veranstaltet am Sonnabend wieder den traditionsreichen Schwimmwettkampf um den Rolandpokal. Mehr als 500 DLRG-Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Deutschland sind dafür angereist. Die Jüngsten von ihnen sind erst zehn Jahre alt. Die schnellsten in den jeweiligen Altersklassen treten gemeinsam für ihre Mannschaften in der Staffel an. Das Gewinnerteam bekommt den traditionsreichen Rolandpokal, der schon seit 1969 jedes Jahr in Wedel vergeben wird. Neben sportlichem Ehrgeiz steht laut Veranstalter aber auch das Miteinander der Rettungsschwimmer im Vordergrund.

