Schwimmkurse im mobilen Becken im Kreis Pinneberg Stand: 10.12.2024 10:20 Uhr Die DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld bietet seit 2022 Schwimmkurse im mobilen Becken an. Dafür ist die Ortsgruppe nun ausgezeichnet worden. Für 2025 werden Sponsoren gesucht.

Fehlende Schwimmbäder und lange Wartezeiten sorgen dafür, dass vielen Kindern der Zugang zu Schwimmkursen erschwert wird. Die DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld (Kreis Pinneberg) will daher weiter am Projekt des mobilen Schwimmbeckens festhalten. Seit Sommer 2022 haben knapp 300 Kinder darin schwimmen gelernt. In der vergangenen Woche wurde die DLRG-Ortsgruppe für ihr Engagement mit dem zweiten Platz beim bundesweiten Förderwettbewerb "Helfende Hand" ausgezeichnet.

DLRG fordert mehr Schwimmbäder

Tobias Wittenberg, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe freut sich über die Anerkennung, betont aber auch, dass das mobile Becken nur eine Notlösung sei. Er fordert die Politik auf, mehr Schwimmbäder zu öffnen und lange Schließzeiten durch Sanierungsstaus zu vermeiden. Ob auch im kommenden Jahr Schwimmkurse in dem mobilen Becken stattfinden können, ist noch unklar. Der Betrieb kostet rund 35.000 Euro. Die DLRG sucht deshalb nach Sponsoren.

