Stand: 26.08.2024 14:52 Uhr Schwerer Raub in Kiel: Hauptverdächtiger in Berlin festgenommen

Nach einem schweren Raub in Kiel hat die Polizei Sonntagabend einen 24-Jährigen in Berlin festgenommen. Laut Polizei gilt er als Hauptbeschuldigter einer Gruppe, die Anfang Mai in Kiel einen 27-Jährigen ausgeraubt und verprügelt haben soll. Der Verdächtige soll jetzt vor einen Haftrichter kommen. Schon in der vergangenen Woche waren drei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Opfer nach Kiel gefahren, um sich mit einer Frau zu treffen, die er im Internet kennengelernt hatte. Stattdessen tauchte am Treffpunkt die Gruppe auf und stahl dem Mann unter anderem Bargeld in fünfstelliger Höhe.

