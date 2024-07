Stand: 24.07.2024 16:26 Uhr Schuppenbrand in Heringsdorf: Sieben Wehren im Einsatz

In Fargemiel, Gemeinde Heringsdorf im Kreis Ostholstein, ist am Mittwochmittag ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Bedrohlich waren dabei die Gasheizung im Häuschen und ein nahegelegenes Reetdach. Laut Einsatzleiter rückten sieben Wehren aus und verhinderten, dass die Flammen auf das Wohngebäude überschlugen. Die Besitzerin hatte vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, die Flammen mit einem Gartenschlauch in Schach zu halten. Am Ende konnte das Feuer gelöscht werden, niemand wurde verletzt.

