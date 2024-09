Stand: 03.09.2024 15:53 Uhr Schulstart für Erstklässler: Polizei bittet um vorsichtiges Fahren

Am Mittwoch startet für die neuen Erstklässler in Schleswig-Holstein die Schule. Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet das: Noch mehr Vorsicht auf dem Weg zur Arbeit. Sönke Petersen von der Polizei Neumünster bitten darum, weil die kleinen Schulanfänger oft noch unsicher im Straßenverkehr seien. Er rät daher, fünf oder zehn Minuten früher loszufahren, um gerade an den Schulwegen langsam zu fahren. Eltern der Erstklässler empfiehlt er, die Kinder die ersten Wochen zur Schule zu begleiten und sie dabei auf Gefahren hinzuweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Schule