Stand: 12.11.2024 09:09 Uhr Schulen werden für Sporttalentförderung ausgezeichnet

Das Land zeichnet am Dienstag insgesamt 15 Schulen aus, die den Leistungssport fördern sollen. Dazu gehören laut Bildungsministerium auch fünf weiterführende Schulen aus Kiel und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde. Die Auszeichnungen werden in Neumünster überreicht. Die neuen sogenannten "Partnerschulen Talentförderung" hatten in den vergangenen zwei Jahren den Schwerpunkt Sport in ihren Unterrichtsplänen ausgebaut. Um Talente in den Klassen zu erkennen und zu fördern, kooperieren sie mit den Sportvereinen in den Kreisen, Sportfachverbänden und umliegenden Grundschulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr