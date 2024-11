Stand: 19.11.2024 16:42 Uhr Schuldneratlas: Dithmarschen und Steinburg über dem Schnitt

Die Anzahl überschuldeter Personen in Schleswig-Holstein ist laut dem neuen Schuldneratlas erneut gesunken auf jetzt knapp 8,2 Prozent. Deutlich über diesem Schnitt liegt der Kreis Dithmarschen mit einer Quote von knapp 9,8 Prozent. Somit hat fast jeder zehnte Dithmarscher höhere Ausgaben als Einnahmen. Geringfügig besser ist die Situation im Kreis Steinburg. Hier liegt die Quote bei 9,3 Prozent. Am besten an der Westküste schneidet der Kreis Nordfriesland ab mit einer Überschuldungsquote von 8,1 Prozent - damit liegt der Kreis sogar unter dem Landesdurchschnitt. Allerdings ist die Zahl der Verschuldeten in den vergangenen Jahren insgesamt rückläufig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg