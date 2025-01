Stand: 10.01.2025 16:29 Uhr Schülerinnen sammeln Geld für Lübecker Begegnungsstätte

Vier Schülerinnen der neunten Klasse der Gerhard-Hilgendorf Schule in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) haben der Begegnungsstätte Café "Warm und Trocken" in Lübeck am Freitagmittag mehr als 700 Euro Spendengeld überreicht. In der Einrichtung bekommen Bedürftige Essen, einen Schlafplatz oder Beratung. Im Rahmen einer Projektarbeit in der Schule hatten sich die vier Schülerinnen um das Thema Obdachlosigkeit gekümmert. Eine von ihnen ist die 15-jährige Lana Leopold: "Über uns haben wir gelernt, dass wir keine Vorurteile haben sollten. Allein diese Worte wie 'Penner' sollte man nicht mehr benutzen."

