Stand: 04.06.2024 13:46 Uhr Schüler aus Eckernförde für Idee ausgezeichnet

18 Schülerinnen und Schüler der Jungmannschule in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind dritter beim Bundesfinale für Schülerfirmen in Frankfurt am Main geworden. Ihre Geschäftsidee: Sie stellen Alltagsgegenstände aus alten Schallplatten her, wie zum Beispiel Uhren, Untersetzer oder Schalen. Beim Bundeswettbewerb traten insgesamt 17 Schülerfirmen an. Die Schülerinnen und Schüler aus Eckernförde gewannen damit 500 Euro.

