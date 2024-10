Stand: 24.10.2024 06:55 Uhr Schockanrufe im Norden SHs: Betrüger erbeuten rund 50.000 Euro

Eine neue Welle von sogenannten Schockanrufen beschäftigt die Polizei im Norden von Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Beamten haben Betrüger seit Dienstagmittag mehr als 50 Mal versucht, an das Geld ihrer Opfer in Flensburg sowie den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland zu kommen. In drei Fällen erbeuteten sie insgesamt mehr als 50.000 Euro.

Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Die Polizei warnt seit Wochen vermehrt vor den sogenannten Schockanrufen. Hierbei geben sich Betrüger oft als falsche Polizisten aus. Sie geben am Telefon an, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse ins Gefängnis - wenn nicht eine Kaution gezahlt werde. Diese Kaution holen die Betrüger dann selbst bei den Opfern ab. Laut der Beamten sollen Angerufene auflegen und die Polizei verständigen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2024 | 06:30 Uhr