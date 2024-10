Stand: 18.10.2024 16:09 Uhr Schockanruf: 78-Jähriger aus Scharbeutz verliert 50.000 Euro

Einen Tag nachdem ein Rentner-Ehepaar aus Husum (Kreis Nordfriesland) auf Telefon-Trickbetrüger reingefallen ist und 100.000 Euro verloren hat, ist es auch einem Mann aus Scharbeutz (Kreis Ostholstein) passiert. Nach Angaben der Polizei teilte der Anrufer dem 78-jährigen Opfer mit, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun werde eine Kaution in fünfstelliger Höhe fällig, die er zahlen müsste. Das Opfer machte einen Treffpunkt mit dem Betrüger aus und übergab ihm in Lübeck an der Obertrave Ecke Marlesgrube Geld und Schmuck im Wert von 50.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den 28 bis 30-jährigen Mann am Mittwochabend gesehen haben könnten.

