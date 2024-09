Stand: 23.09.2024 09:49 Uhr Schleswig-Holstein schließt Lücken im Radwegenetz

Die Landesregierung plant, mehrere Lücken im Radwegenetz in Schleswig-Holstein zu schließen, darunter auch in Kasseedorf und Bosau im Kreis Ostholstein sowie in Ziethen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) bezeichnet die Pläne als ambitioniert, da eine enge Zusammenarbeit mit kommunalen Institutionen notwendig sei und die finanziellen Mittel begrenzt seien. In den kommenden Jahren sind demnach zunächst bis zu sechs neue Strecken vorgesehen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2024 | 08:30 Uhr