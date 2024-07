Stand: 21.07.2024 14:09 Uhr Schleswig-Holstein gut mit Glasfaser versorgt

In Schleswig-Holstein sind laut einer Analyse des Vergleichsportals Verivox am meisten Dörfer vollständig mit Glasfaser versorgt. Gezählt wurden Dörfer mit weniger als 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Schleswig-Holstein ist damit das bestversorgte Flächenland in Deutschland und folgt direkt auf den Stadtstaat Hamburg. Deutschlandweit sind laut der Analyse etwa 190 Dörfer vollständig mit Glasfaser versorgt.

