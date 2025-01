Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.01.2025 11:12 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Holstein Kiel gegen TSG Hoffenheim am Nachmittag

In der ersten Fußball-Bundesliga spielt am Sonnabend Nachmittag die TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel. Um 15.30 Uhr startet das Spiel im Holstein-Stadion in Kiel. Auch die TSG Hoffenheim kämpft um den Klassenerhalt. Die Bilanz der letzten beiden Heimspiele ist gut für Holstein Kiel - zwei Siege und dabei 9 Tore erzielt. Kiels Trainer Marcel Rapp ist zuversichtlich, dass der positive Trend sich fortsetzt. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 11:00 Uhr

Schleswig-Holsteiner produzieren weniger Müll

Die Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen haben zuletzt so wenig Müll produziert wie schon lange nicht mehr. Laut Statistikamt Nord sammelten die Abfallunternehmen 2023 im Schnitt 475 Kilo Müll pro Einwohner ein - so wenig wie zuletzt vor 15 Jahren. Und auch die Gesamt-Müllmenge ist gesunken. Schleswig-Holsteins Umweltministerium sowie einzelne Entsorgungsbetriebe vermuten, dass aufgrund der Inflation weniger gekauft wurde und dadurch weniger Müll entstanden ist. Außerdem beobachten zum Beispiel der Zweckverband Ostholstein und die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde einen kontinuierlichen Rückgang beim Altpapier. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 09:00 Uhr

Olaf Scholz kommt am Sonnabend nach Lübeck

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist auf Wahlkampf-Tour und macht am Sonnabend Station in Lübeck. In der Kulturwerft Gollan will sich Scholz am Mittag den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Etwa 400 Zuschauer sind laut SPD angemeldet. Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl sehen die Kanzler-Partei bei ungefähr 16 Prozent - hinter der CDU und der AfD. Die Bundestagswahl ist am 23. Februar. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 08:00 Uhr

Nordhastedt: AfD SH startet in Wahlkampf - 350 protestieren

Begleitet von Protesten ist die AfD Schleswig Holstein in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) in den Wahlkampf gestartet. Spitzenkandidat Kurt Kleinschmidt beschrieb die Stimmung der Partei als euphorisch. Er will sich vor allem um das Thema Bundeswehr kümmern. Etwa 350 Menschen hatten am Rande der Veranstaltung gegen die AfD protestiert. Zweimal versuchten einige Demonstranten, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Die Beamten konnten sie daran hindern. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 08:00 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag den offiziellen Beginn der Grippewelle bekannt gegeben. Auch in Schleswig-Holstein haben sich bereits Hunderte Menschen mit dem Influenza-Virus infiziert. Insgesamt sind in den ersten Wochen des Jahres 2025 bisher 723 Fälle aufgetreten - 183 infizierte Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, so Helmut Fickenscher, Virologe am UKSH in Kiel. Der Mediziner geht davon aus, dass sich die Grippewelle noch einige Wochen hinziehen wird. Fickenscher rät dazu, dass sich Menschen, die älter als 60 Jahre sind, chronisch Kranke und Schwangere gegen die Grippe impfen lassen sollten. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: Stark bewölkt, neblig-trüb, aber trocken

Am Sonnabend Nachmittag ist es überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb, weitgehend trocken, nur vereinzelt gibt es ein wenig Sprühregen. Im weiteren Verlauf sind einzelne Auflockerungen möglich - mit Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg) bis 5 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher Südwest- bis Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 08:00 Uhr

