Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.01.2025 11:25 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr erneut Überstunden angesammelt. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei habe die Zahl bereits Ende Oktober bei rund 500.000 gelegen. Die Mehrarbeitsstunden hätten einen Gegenwert von mehr als 300 Stellen, so ein Sprecher der Gewerkschaft. 2023 waren es mehr als 528.000 Überstunden bei der Polizei - das ging aus der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD hervor. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 11:00 Uhr

Musikschulen in SH: Festanstellung statt Honorarvertrag

Nach dem sogenannten Herrenberg-Urteil des Bundessozialgerichts im vergangenen Jahr können Musikschulen Lehrkräfte nicht mehr rechtssicher als Honorarkräfte beschäftigen. Laut Rainer Engelmann, der Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen, wird für die 22 Musikschulen im Land angestrebt, für 2025 für mehr als 90 Prozent der Lehrkräfte Festanstellung an den Musikschulen zu erreichen. Aktuell liege die Zahl bei rund 60 Prozent. Im Jahr 2023 arbeiteten an den rund 500 Standorten der Musikschulen in Schleswig-Holsttein fast 800 Honorarkräfte. Weil Festanstellungen wegen der Sozialversicherungsbeiträge teurer sind, müssen Träger wie das Land sowie Kreise und Kommunen mehr Geld aufbringen. Auch die Kosten für den Unterricht werden wohl an vielen Orten steigen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 11:00 Uhr

Am Abend ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Heiligenhafen im Kreis Ostholsteinausgerückt. Gegen 21 Uhr hatten Anwohner laut Rettungsleitstelle dunklen Rauch bemerkt, der aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses kam. Die alarmierte Feuerwehr brachte 15 Personen wurden in Sicherheit. Die Einsatzkräfte lokalisierten das Feuer im Keller und konnten es schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren gut zwei Stunden vor Ort. Die Bewohner konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 08:00 Uhr

SV Todesfelde gewinnt Hallenmasters Kiel 2025

Beim Hallenmasters in der Kieler Arena hat sich am Abend der SV Todesfelde durchgesetzt und mit einem 1:0 im Finale den SC Weiche Flensburg 08 geschlagen. Das Team aus dem Kreis Segeberg hat das Turnier damit zum zweiten Mal in seiner Klubgeschichte gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 08:00 Uhr

Bundesliga: Holstein Kiel verliert gegen SC Freiburg

Am Sonnabend hat Holstein Kiel beim SC Freiburg mit 2:3 verloren. Damit vergrößern sich die Abstiegssorgen. Aus insgesamt 16 Spielen haben die Kieler nur acht Punkte geholt. Nun geht es für die Kieler mit zwei Heimspielen im Holstein-Stadion weiter: Bereits am Dienstagabend ist Borussia Dortmund in Kiel, am kommenden Sonnabend tritt dann die TSG Hoffenheim an der Förde an. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Heiter mit Sonne und meist trocken

Am Sonntag ziehen im Osten des Landes einige Wolken durch, häufig ist es heiter und sonnig und meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und bis 5 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger, teils auch böiger bis starker böiger, an der Ostsee frischer bis starker nördlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 10:00 Uhr

