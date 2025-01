Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.01.2025 11:46 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 5. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Glätte-Unfall in Flensburg - Auto rammt vier parkende Fahrzeuge

Ein Mann ist am Sonnabend in Flensburg mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Der 30-Jährige rammte vier Autos, die am Straßenrand parkten. Auch sein Auto wurde dabei stark beschädigt. Laut Leitstelle war zum Unfallzeitpunkt am späten Abend die Straße im Flensburger Stadtteil Weiche durch Schneematsch und überfrierende Nässe glatt. Zudem hatte die Limousine demnach noch Sommerreifen drauf und war auf glatter Straße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Er und seine zwei Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2025 12:00 Uhr

Unfall in Mildstedt: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Mildstedt im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht ein 19-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er offenbar aus dem Auto geschleudert und unter dem umgekippten Fahrzeug eingeklemmt. Er kam ins Krankenhaus. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2025 11:00 Uhr

Elektronische Patientenakte: Herausforderungen vor Start in SH

Von Mitte Januar an soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden. Der Hausärzteverband Schleswig-Holstein befürchtet aber Probleme mit der Software. Diese habe es auch schon beim E-Rezept gegeben. Das Praxispersonal hänge dann in der Warteschleife beim IT-Support. So bleibe weniger Zeit für die Behandlung der Patienten. Der "Chaos Computer Club" kritisiert zudem, dass sich Kriminelle vergleichsweise leicht Zugang zu Millionen Digitalakten verschaffen könnten. Das Bundesgesundheitsministerium versicherte NDR Schleswig-Holstein, dass alle Sicherheitslücken vor der offiziellen Einführung der elektronischen Akte geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2025 08:00 Uhr

Viele Neuanmeldungen in Fitnessstudios in SH

Fitnessstudios in Schleswig-Holstein freuen sich zum neuen Jahr über steigende Mitgliederzahlen. Laut Arbeitgeberverband deutscher Fitness und Gesundheits-Anlagen (DSSV) gewinnen sie in diesem Zeitraum rund 30 Prozent der Mitglieder des gesamten Jahres. Die aber auch langfristig zu halten, sei dann die wichtigste Aufgabe für die Studios, beispielsweise durch besondere Angebote, Kurse oder Wellness. Inzwischen sind in den Fitnessstudios wieder etwa genau so viele Mitglieder angemeldet wie im Vor-Corona-Jahr 2019 - bundesweit mehr als 11 Millionen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Schneefall und Glättegefahr

Am Nachmittag bleibt es bedeckt. Von der Elbe und Westküste her kommt Schnee auf und der breitet sich nordostwärts aus, mit Glättegefahr durch ein paar Zentimeter Neuschnee. Am späten Abend geht der Schneefall im Südwesten in Regen über, vorübergehend mit Glatteisgefahr! Höchstwerte liegen bei 0 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis rund 4 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Es weht ein zunehmend mäßiger Wind aus Südost mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. An der See weht frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, teils Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2025 11:00 Uhr

