Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 30.12.2024 08:34 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 30. Dezember 2024

Ölleck im Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am vergangenen Freitag Öl aus einer Pipeline ausgetreten. Die Menge ist laut Polizei und Feuerwehr momentan nicht genau zu beziffern. Das Öl soll im Bereich der Braake ausgetreten sein, einem Fleet, der mit der Elbe verbunden ist. Die Einsatzkräfte haben sofort Ölsperren und Bindemittel ausgelegt, teilte ein Sprecher mit. Wie groß der Umweltschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Vor zwei Jahren war im Brunsbütteler Öl-Hafen Rohöl ausgelaufen - Schätzungen zur Folge rund 300.000 Liter. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Höhere NATO-Präsenz auf Ostsee: Marine-Verband aus Kiel dabei

Die NATO will in der Ostsee eine stärkere Präsenz zeigen. Das kündigte Generalsekretär Mark Rutte an. Dazu soll nach Informationen der Kieler Nachrichten auch ein Verband gehören, der Anfang Januar in Kiel neu aufgestellt wird. Hintergrund für den Schritt der NATO sind beschädigte Datenkabel. Nach der Beschädigung einer Unterwasserstromleitung zwischen Finnland und Estland haben finnische Ermittler jetzt eine Schleifspur am Meeresboden gefunden. Finnische Behörden hatten am Donnerstag einen mit russischem Öl beladenen Frachter aufgebracht, der in Verdacht steht, für den Ausfall der Leitung "Estlink 2" verantwortlich zu sein und auch vier Ostsee-Datenkabel beschädigt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 06:00 Uhr

Sternwarte Neumünster: Astronomische Highlights in SH 2025

Im kommenden Jahr gibt es nach Angaben der vhs-Sternwarte in Neumünster wieder viele Ereignisse am Sternenhimmel über Schleswig-Holstein. Bereits am 3. Januar ist die Venus am Abend ganz hell am Südwesthimmel zu sehen. In der gleichen Nacht erwartet der Chef der Sternwarte, Marco Ludwig, außerdem 100 Sternschnuppen pro Stunde. Am 29. März gibt es zudem eine partielle Sonnenfinsternis. In Schleswig-Holstein wird sie dabei besonders gut zu sehen sein. Hier ist die Sonne laut Ludwig bis zu 22 Prozent vom Mond bedeckt. In Berlin sind es nur 15 Prozent. Auch die Chance auf Polarlichter bleibt groß, denn die Aktivität der Sonne ist nach wie vor auf einem Höchststand. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig, kaum Auflockerungen

Heute ist es stark bewölkt bis bedeckt, gelegentlich ist auch etwas Sprühregen dabei. Im Laufe des Nachmittags ist es im Süden noch am trockensten. Die Temperaturen erreichen 6 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 8 Grad in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). An der See sind stürmische Böen und später auch einzelne Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 06:00 Uhr

