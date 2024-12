Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 29.12.2024 10:43 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 29. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Weihnachtsmarkt-Bilanz: Schausteller trotz geringeren Umsatzes zufrieden

Die Schausteller auf den Weihnachtsmärkten im Land haben in diesem Jahr weniger Umsatz gemacht als in den Vorjahren. Laut Marco Lange vom Schaustellerverband Schleswig-Holstein sind die Umsätze um 20 Prozent zurückgegangen. Einen Grund dafür sieht der Landes-Schaustellerverband vor allem im schlechten Wetter. Allein in Neumünster seien von 32 Markt-Tagen nur neun trocken gewesen. Doch sobald der Regen aufhörte, seien die Plätze voll gewesen. Daher seien die Standbetreiber grundsätzlich zufrieden am Saisonende. Auch der Anschlag von Magdeburg habe nicht dafür gesorgt, dass weniger Gäste gekommen seien. Allerdings herrschte laut Lange viel Betroffenheit unter den Schaustellern und den Weihnachtsmarkt-Besuchern. Als Reaktion auf den Magdeburger Anschlag hatte die Polizei in Schleswig-Holstein ihre Präsenz auf den Märkten erhöht. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2024 11:00 Uhr

Unfall mit Milchlaster am Samstagabend

Bei Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gab es am Samstagabend einen Unfall mit einem Milchlaster. Nach Angaben der Polizei ist der Laster gegen 20.30 Uhr auf der L128 von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf die Seite gekippt. Der Lkw hatte 3.000 Liter Milch im Tank - ein Teil davon lief aus. Die Landesstraße war im Bereich Gokels über neun Stunden für Aufräumarbeiten vollgesperrt. Die Feuerwehr war mit 40 Personen vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2024 10:00 Uhr

Schwerer Unfall auf A7 am Sonnabend

Auf der A7 zwischen Schnelsen-Nord und Holmmoor sind in Richtung Norden am Samstagabend mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen 19 Uhr ein Auto überschlagen und war auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Daraufhin kollidierten zwei weitere Fahrzeuge und ein Lkw miteinander. Vier Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, darunter ein Kind. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit über 25 Personen vor Ort und musste ein Trümmerfeld auf einer Länge von über 300 Metern beseitigen. Die A7 war zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn drei Stunden vollgesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2024 10:00 Uhr

Wetter: Wolkig, kaum Auflockerungen

Am Tag gibt es viele Wolken. Von Norden her kann es leicht regnen. In Nordfriesland ist ein wenig Sonne möglich. Ansonsten gibt es kaum Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Lauenburg und 8 Grad in Leck. In der Nacht zum Montag gibt es viele Wolken und von der Nordsee her gebietsweise leichten Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 Grad in Niebüll und 3 Grad in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2024 08:00 Uhr

