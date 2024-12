Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 28.12.2024 11:14 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 28. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Emilia und Noah sind 2024 beliebteste Vornamen in SH

In diesem Jahr sind die beliebtesten Baby-Vornamen in Schleswig-Holstein Emilia bei den Mädchen und Noah bei Jungs. Das gab der Hobby-Namensstatistiker Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) bekannt. Er wertete dafür 240.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland aus.Seit fast 20 Jahren ermittelt Bielefeld die häufigsten Vornamen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2024 11:00 Uhr

Handball: Flensburg siegt klar

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga ihr letztes Spiel des Jahres klar gewonnen. Die Schleswig-Holsteiner besiegten Aufsteiger SG BBM Bietigheim mit 39:27 (19:13). | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2024 11:00 Uhr

Emil Jakobsen verlängert bei der SG Flensburg-Handewitt

Emil Jakobsen hat seinen Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt verlängert. Wie die Schleswig-Holsteiner am Freitagabend bekanntgaben, bleibt der Linksaußen bis 2029 an der Förde. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2024 11:00 Uhr

Feuerwerksverkauf gestartet

In Schleswig-Holstein ist der Feuerwerksverkauf gestartet. Weil Einzelhandelsgeschäfte den Verkauf anmelden müssen, könne man sich recht sicher sein, dass dort nur zugelassenes Feuerwerk verkauft würden, sagt Katrin Reinhardt von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. "Vorsichtig sollte man sein, wenn Feuerwerk in Passagen, aus Kiosken oder aus Fahrzeugen heraus verkauft wird. Das ist nicht erlaubt. Und dann besteht die Gefahr, dass es sich auch bei den Produkten um nicht erlaubte Produkte handelt." Feuerwerk darf nur an Silvester und Neujahr gezündet werden. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- oder Altenheimen ist das Zünden verboten. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2024 09:00 Uhr

Immer mehr Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr

Immer mehr Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst werden in Schleswig-Holstein angegriffen. Die Zahl der Widerstände oder tätlichen Angriffe stieg in diesem Jahr mit Stichtag 31. Oktober prozentual im unteren zweistelligen Bereich an, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für 2023 für den Norden mehr als 3.700 Opfer aus. 2022 waren es über 3.500. Bei den mit Abstand meisten Opfern handelte es sich im vergangenen Jahr um Polizisten. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit einzelnen Auflockerungen und Sprühregen

Heute Nachmittag ist es überwiegend dicht bewölkt oder neblig-trüb, vereinzelt kommt Sprühregen herunter. Im Süden bleibt es meist trocken. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken stellenweise auf. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Glinde (Kreis Stormarn) und bei 6 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland). In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt, nur vorübergehend gibt es Auflockerungen. Von Norden her kommt stellenweise leichter Nieselregen herunter. Im Süden ist geringer Schneegriesel möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 0 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2024 11:00 Uhr

