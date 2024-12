Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 24.12.2024 11:07 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 24. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Unfall in Rendsburg sorgt für Stromausfälle an Heiligabend

In einigen Teilen der Stadt Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist der Strom ausgefallen. In der Nacht zu Dienstag war laut Polizei und Feuerwehr ein Wagen in der Eckernförder Straße gegen einen Stromkasten geprallt, der eine wichtige Verteilerstation ist. Zwei Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer war nach ersten Ermittlungen vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Die Stadtwerke mussten nach dem Unfall die Stromversorgung in der Eckernförder, der Flensburger und in Teilen der Gerhardstraße abstellen. Die Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Stromversorgung wieder herzustellen. Bereits am Mittag sollen die betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden, wie ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein sagte. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2024 10:00 Uhr

Mehr als 200 Bankschließfächer in Lübeck ausgeraubt

In der Lübecker Innenstadt sind mehr als 200 Bankschließfächer in einer Filiale der Deutschen Bank aufgebrochen worden. Laut Polizei waren der oder die Täter in der Nacht zu Sonnabend in die Filiale am Kohlmarkt eingebrochen. Obwohl der Alarm ausgelöst wurde und die Polizei innerhalb weniger Minuten am Tatort war, sind der oder die Täter unerkannt entkommen. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in der Nacht zu Sonnabend etwas Auffälliges rund um den Kohlmarkt beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2024 10:00 Uhr

Aufnahmestopp bei Tafeln in Schleswig-Holstein

Die Tafeln in Schleswig-Holstein kämpfen zurzeit mit großen Problemen. Der Vorsitzende des Landesverbands, Frank Hildebrandt, sagte, es gebe wegen hoher Mieten und steigender Preise immer mehr bedürftige Menschen. Zugleich aber bekämen die Tafeln von Supermärkten, Discountern oder Großbäckereien immer weniger Lebensmittel. Viele Tafeln in Schleswig-Holstein haben laut Hildebrandt auf die hohe Nachfrage reagieren müssen, etwa mit Wartelisten oder einem Aufnahmestopp für Neukunden. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2024 10:00 Uhr

Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr in SH

Ein Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr ist am Montag in Kraft getreten. Die schleswig-holsteinische Landesregierung beschloss eine entsprechende Verordnung. Wer ein Messer oder eine Waffe im Bus oder in der Bahn mitführt, muss bei einer Kontrolle mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) begründet die Maßnahme mit der steigenden Zahl von Gewalttaten im ÖPNV. Demnach erhöhte sich die Zahl der Straftaten mit Waffen von 35 im Jahr 2022 auf 58 im vergangenen Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2024 08:00 Uhr

Unfall mit drei Verletzten auf B207 auf Fehmarn

Bei einem Frontalzusammenstoß wegen eines Überholmanövers sind auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer war laut Polizei am Montagabend auf der B207 in Richtung Süden unterwegs, als er bei Niendorf zum Überholen ausscherte. Dabei stieß sein Wagen mit dem Auto eines 34-Jährigen auf der Gegenfahrbahn zusammen. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin des 38-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallort war für rund eine Stunde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Viele Wolken und zeitweise Regen zu Heiligabend

Am Nachmittag kommen viele, oft dichte Wolken. Nur selten gibt es Auflockerungen, vor allem im Westen und in Teilen des Nordens ist gebietsweise leichter Regen möglich. Zwischen der Hohwachter Bucht, Ostholstein und dem Herzogtum Lauenburg bleibt es am längsten trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad, zum Beispiel in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), und 7 Grad, etwa in Niebüll (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee am Nachmittag mäßiger bis frischer West- bis Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2024 08:00 Uhr

