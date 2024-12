Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 23.12.2024 07:20 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 23. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Sturmflut erwartet

Aufgrund einer Sturmflut können die Pegel der Elbe, der Pinnau und der Krückau heute Vormittag deutlich steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Elbehochwasser in Wedel am Schulauer Hafen in den nächsten Stunden eineinhalb bis zwei Meter höher als das normale Hochwasser steigt. Um die Pegel der Elbe nicht zusätzlich zu belasten, werden die Sperrwerke von Pinnau und Krückau geschlossen. Dadurch steht das Wasser auch in diesen beiden Flüssen höher als normal. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 8:30 Uhr

Habeck besucht FSG Werft in Flensburg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt am Montag zur insolventen Werft FSG nach Flensburg. Dort will er nach Angaben der IG-Metall mit Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern, mit dem Betriebsrat und mit den beiden vorläufigen Insolvenzverwaltern sprechen. Vor rund 1,5 Wochen war bekannt geworden, dass die Flensburger FSG und die Rendsburger Nobiskrug Werft (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in die Insolvenz gehen mussten. Davor gab es schon länger Probleme, unter anderem waren Gehälter verspätet ausgezahlt worden. Die Werften gehören zur Tennor-Gruppe von Investor Lars Windhorst, der massiv in der Kritik steht. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 07:00 Uhr

Polizei warnt vor Einbrüchen

In der dunklen Jahreszeit warnt die Landespolizei in Schleswig-Holstein vor Einbrechern. Nach Angaben der Beamten haben die Täter bislang am häufigsten im Süden des Landes Häuser und Wohnungen aufgebrochen. Insgesamt liegen die Einbruchszahlen in Schleswig-Holstein in den bisherigen Monaten im Land etwas unter denen in vergangenen Jahr, sagt das LKA. 2023 verzeichnete die Polizei rund 3.200 Einbrüche in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg spielt unentschieden gegen HSV Hamburg

Die SG Flensburg-Handewitt geht mit einem Unentschieden in die kurze Weihnachtspause. Hamburg führte 32:31 (15:17) und die letzte Aktion des Spiels war ein Siebenmeter für Flensburg. Emil Jakobsen traf zum Ausgleich. In einer knappen und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie holten die Flensburger auswärts beim HSV Hamburg schließlich ein 32 zu 32. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2024 17:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt mit Schauern

Am Montag ist es in Schleswig-Holstein zunächst gebietsweise regnerisch. Später gibt es wiederholt Schauer bei wechselnder bis starker Bewölkung. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 06:00 Uhr

