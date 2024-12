Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.12.2024 11:26 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 15. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Sonntags geöffnet: Bäderregelung startet nächsten Sonntag in SH

Ab nächsten Sonntag (22.12.) greift in Schleswig-Holstein die Bäderregelung über die Weihnachtsferien. Drei Mal dürfen Ladenbesitzer von Supermärkten, Drogerien sowie Souvenir- und Bekleidungsgeschäften in Urlaubsregionen sonntags zwischen 11 und 19 Uhr für sechs Stunden öffnen. Der Handelsverband Nord freut sich darüber. Schleswig-Holstein sei inzwischen gerade auch zu Weihnachten und zum Jahreswechsel ein touristisches Ziel, so Sprecherin Mareike Petersen. Die Gewerkschaft Ver.di ist gegen die Bäderregelung: Sonntage seien wichtige Ruhetage für Beschäftigte, sagte Bert Stach, bei Ver.di zuständig für den Handel im Norden. Am 05. Januar dürfen die Geschäfte vorerst zum letzten Mal sonntags öffnen, die Bäderregelung gilt dann erst wieder von Mitte März bis Ende Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen Bäderregelung in SH: Hier kann sonntags wieder eingekauft werden Dank der Bäderregelung können ausgewählte Geschäfte in Schleswig-Holstein sonn- und feiertags wieder öffnen. Touristen und Einzelhändler freut das. mehr

SG Flensburg-Handewitt entlässt Trainer Krickau

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Samstagabend überraschend Trainer Nikolej Krickau entlassen. Drei Tage nach der vierten Saison-Niederlage bei den Rhein Neckar Löwen entschieden sich die Vereins-Verantwortlichen nach eigenen Angaben für die sofortige Trennung vom 38-jährigen Dänen. Zusammen mit Assistenzcoach Anders Eggert betreut vorerst Sportchef Ljubomir Vranjes das Team. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen SG Flensburg-Handewitt stellt Trainer Krickau frei Nach der Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen zogen die Schleswig-Holsteiner die Reißleine. Vorerst übernimmt Ljubomir Vranjes. mehr

THW Kiel baut Erfolgsserie beim SC DHfK Leipzig aus

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga beim SC DHfK Leipzig am Samstagabend mit 32:28 (18:15) gewonnen. Für das Team von Trainer Filip Jicha war es wettbewerbsübergreifend der siebte Sieg in Serie. Trotz der großen personellen Sorgen, die den THW seit Monaten beschäftigen, sind die "Zebras" mittlerweile wieder mittendrin im Kampf um die Champions-League-Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel baut Erfolgsserie beim SC DHfK Leipzig aus Die Handballer um Nationaltorhüter Andreas Wolff feierten im Bundesliga-Duell wettbewerbsübergreifend den siebten Sieg in Serie. mehr

Wetter am Sonntag: Mild mit starkem Wind

Am Sonntagnachmittag gibt es viele, oft dichte Wolken und zeitweise Regen. Die Temperaturen sind mit 8 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 10 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) mild. Es weht mäßiger und stark böiger Wind aus westlichen Richtungen - an der See frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, ab dem Abend weiter zunehmend. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2024 11:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 14. Dezember und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2024 | 09:00 Uhr