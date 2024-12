Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 08.12.2024 13:53 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 8. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Kundgebungen im Land nach Sturz von Syriens Machthaber Assad

Syriens Machthaber Baschar al-Assad soll nach Angaben von islamistischen Kämpfern die Hauptstadt Damaskus verlassen haben. In Berlin feiern schon seit Samstagabend mehrere hundert Menschen den Sturz Assads mit Auto-Korsos. Und auch in Schleswig-Holstein finden laut Polizei seit dem Sonntagvormittag friedliche Versammlungen statt: zum Beispiel in Kiel mit rund 400 Teilnehmern auf dem Bahnhofsvorplatz, in Lübeck mit etwa 150 Menschen am Holstentor und in Flensburg-Neustadt mit etwa 100 Teilnehmern. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 14:00 Uhr

Viele Restaurants in SH über Feiertage gut gebucht

Die Gastronomie in Schleswig-Holstein steckt mitten im Weihnachtsgeschäft. Eine interne Dehoga-Umfrage zeigt: Die Hälfte der befragten Gastronomen ist zufrieden, spricht von einer "guten" oder "sehr guten" Reservierungslage in der Vorweihnachtszeit. Die andere Hälfte bewertet die Nachfrage mit "Geht so" oder "Könnte besser sein". Über die Feiertage und Silvester sei die Buchungslage besser. Die Preise sind laut Dehoga im Schnitt etwas höher als vor einem Jahr. Grund sei vor allem die wieder angehobene Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 14:00 Uhr

Sonderparteitag der Grünen SH in Neumünster

Die Grünen in Schleswig-Holstein treffen sich heute in Neumünster zu einem Sonderparteitag, um ihre Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar zu bestimmen. Auf Platz eins ist die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, gewählt worden. Sie erhielt 115 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Amtsberg hatte in ihrer Rede betont, man habe den Bruch der Koalition in Berlin nicht gewollt und sei Kompromisse bis an die Schmerzgrenze eingegangen, um diesen zu verhindern. Auf den zweiten Platz wählten die Delegierten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Bei der Bundestagswahl wollen die Grünen im Land erneut besser abschneiden als der Bundestrend ihrer Partei. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 13:00 Uhr

Weihnachtsbaum-Produzenten mit Geschäft zufrieden

Bereits seit einem Monat läuft bundesweit der Weihnachtsbaumverkauf. Die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten ist zufrieden mit dem aktuellen Geschäft. Viele Käufer würden immer früher einen Baum kaufen. Die Baumproduzenten rechnen damit, dass das kommende dritte Adventswochenende das verkaufsstärkste wird. Der Naturschutzbund NABU empfiehlt beim Baumkauf auf Regionalität zu setzen. Denn dadurch könnten unnötig weite Fahrtwege vermieden und CO2 gespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 11:00 Uhr

Bürgermeister-Stichwahl in Wedel

In Wedel im Kreis Pinneberg findet heute eine Bürgermeister-Stichwahl statt. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte niemand die erforderliche Mehrheit erreicht. Zur Wahl stehen der parteilose Timo Steyer und Julia Fisauli-Aalto von der CDU. Vor drei Wochen hatte sie die absolute Mehrheit knapp verpasst. Der vorherige Bürgermeister Gernot Kaser war im Juni von den Bürgern abgewählt worden. Ihm wurde unter anderem eine Missachtung von Verwaltungsvorschriften vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 10:00 Uhr

Kiel unterliegt Leipzig - Holstein-Fans sorgen für Skandal

Holstein Kiel hat am Sonnabend mit 0:2 (0:1) gegen RB Leipzig verloren. Im Mittelpunkt stand allerdings eine Aktion von einigen Holstein-Fans: Dabei wurden Banner ausgerollt, die Fadenkreuze über Figuren mit den Gesichtern unter anderem von Jürgen Klopp und Martin Kind gezeigt haben. Die KSV hat das inzwischen scharf verurteilt. Holstein Kiel würde als Verein für Toleranz, Offenheit und Respekt stehen. Der Verein will die nicht angemeldete Aktion jetzt untersuchen und behält sich entsprechende Maßnahmen vor. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 08:00 Uhr

VfB Lübeck: Untersuchungskommission soll aufklären

Am Sonnabend haben der Vorstand und Aufsichtsrat des VfB Lübeck die Vereinsmitglieder über Fehler informiert, die vor einer Woche beinahe zur Insolvenz geführt hatten. Demnach sind in der Vergangenheit immer wieder Einnahmen aus Werbung und Ticketverkäufen in laufende Spielzeiten vorgezogen worden, die eigentlich für die darauffolgenden Saisons gedacht waren. Mit dem Abstieg in die Regionalliga und damit verbundenen Mindereinnahmen sei das System nun kollabiert, erklärte die neue Vereinsführung. Eine Untersuchungskommission aus Vereinsmitgliedern solle nun die Hintergründe aufklären, sagte VfB-Aufsichtsrat Carsten Abbe NDR Schleswig-Holstein. Der VfB Lübeck hatte in der vergangenen Woche eine große Spendenaktion gestartet, durch die der Verein vor der Insolvenz gerettet worden war. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken mit gelegentlichen Schauern

Am Tag gibt es viele, oft dichte Wolken und selten Auflockerungen. Neben zum Teil längeren trockenen Abschnitten im Tagesverlauf von der Ostsee und von Norden her gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in Schwarzenbek und 7 Grad in Kappeln. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2024 08:00 Uhr

